José Carlos Malato está devastado com a morte de Luís Aleluia. Depois de ter recorrido à sua página de Instagram para reagir publicamente à partida do ator, voltou a manifestar-se na mesma rede social.

Ao recordar imagens de Luís Aleluia na personagem D. Donatina, uma das mais icónicas, no programa 'Portugal no Coração', o apresentador confessou que está a ser difícil de digerir a partida do ator.

"Que dias felizes aqueles! Dias de verde e não de luto. D. Donatina não está a ser fácil para mim, nem para ninguém", escreveu o rosto da RTP.

Recorde abaixo um dos momentos de Luís Aleluia no papel da dona Tina.

