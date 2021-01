O confinamento em Portugal começou na passada sexta-feira, dia 15 de janeiro, mas nem toda a população está a seguir as diretrizes do governo e são muitos os que têm desrespeitado as normas aplicadas e não têm permanecido em casa. Situação que deixou Jorge Gabriel muito indignado.

Confrontado com um estudo que atesta que apenas 39% dos portugueses estiveram confinados nos últimos dias, o apresentador resolveu tornar pública a sua revolta.

"Desculpem-me a ignorância. Estamos em confinamento????????

Segundo o estudo do Índice de Mobilidade apenas houve 39% dos portugueses confinados em casa. Acham que assim vamos lá? Eu duvido", escreve o rosto da RTP numa publicação partilhada na sua conta oficial de Instagram.

