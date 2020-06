Este sábado, dia 6, centenas de pessoas juntaram-se em Lisboa numa marcha contra o racismo à semelhança do cenário que se verificou em tantos outros locais do mundo. Não ficando indiferente, Jorge Gabriel mostrou-se indignado na sua conta de Instagram ao partilhar uma fotografia do ajuntamento de pessoas.

"Existirá alguma alma caridosa que me explique o que é distanciamento social?", começa por questionar.

"Até eu que não sou propriamente cliente de festivais de música sugiro que se marquem alguns ainda para este verão. E já agora, como vou estar em Lisboa na sexta feira, reabram os estádios de futebol que eu aproveito para ir ver o Sporting. Talvez eu esteja mesmo é muito confuso...", completa.

Esta foi uma observação com que alguns seguidores não concordaram.

"Está mesmo a comparar uma manifestação contra tudo o que se tem passado com festivais de verão e ver a bola? Que falta de noção...", afirmou uma seguidora. "Eu quero lá saber da intenção da manifestação? A mim o que me importa é a saúde pública, de brancos, pretos, amarelos, roxos, azuis, homens, mulheres, etc.", respondeu o apresentador.

