Esta quinta-feira, Jorge Gabriel esteve no Hospital de Gaia para doar sangue. Uma ação para a qual chamou a atenção, uma vez que as dádivas "caíram drasticamente" como consequência do novo coronavírus.

"Com toda a gente protegida podemos dar vida ao nosso semelhante. As dádivas de sangue caíram drasticamente por causa da pandemia", começou por alertar nas redes sociais.

Ainda assim, o apresentador da RTP frisa que, quem pode, deve fazê-lo: "Contactem os serviços de recolha de sangue para que ele possam agendar a vossa doação de esperança. Eu fui ao Dadores Sangue do Hospital Gaia onde me receberam com todo o carinho e atenção. Bem hajam".

Leia Também: José Carlos Pereira alerta para a falta de sangue nos hospitais