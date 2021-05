Jorge Gabriel recorreu pela manhã às suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores uma novidade sobre o programa 'Praça de Alegria', que apresenta há vários anos ao lado de Sónia Araújo.

"Finalmente o upgrade tão ansiado na nossa régie do estúdio da Praça da Alegria", escreve o apresentador do programa matutino da RTP1, juntado às suas palavras as imagens da nova régie.

Este "upgrade" permitirá que 'Praça da Alegria' passe a ser transmitido em HD a partir de hoje, sexta-feira, tal como lembra Jorge Gabriel.

