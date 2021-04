Jorge Gabriel recorreu à sua página de Instagram para deixar uma mensagem de apoio a Quim Barreiros, que acaba de perder o pai.

"Querido Quim Barreiros recebe um abraço sentido de toda a equipa da 'Praça da Alegria' pelo falecimento do teu paizinho. Que anime a festa junto dos meus", escreveu o apresentador da RTP1 na legenda de uma fotografia do cantor com o pai, que tinha 102 anos.

Recorde-se que foi João Baião e Diana Chaves a partilharem em direto, no 'Casa Feliz', a notícia da morte do pai de Quim Barreiros. Entretanto, o cantor já reagiu nas redes sociais.

