A semana ficou marcada por uma polémica no mundo dos famosos portugueses. A dar que falar estiveram as declarações de Jorge Corrula no programa 'A Máscara', da SIC.

Tudo começou quando o ator identificou uma das personalidades a concurso como sendo Bárbara Bandeira. "Não é a Bárbara Bandeira. A pérola que não me leve a mal, mas a Bárbara Bandeira é melhor cantora", argumentou Sónia Tavares, também ela elemento do jurí.

"Nota-se perfeitamente que a Sónia não sabe quem é a Bárbara Bandeira", rematou Corrula, provocando uma reação por parte da artista.

Bárbara rendou ao comentário nas suas redes sociais, considerando que o ator a "ridicularizou".

O tema voltou a estar em destaque esta sexta-feira, dia 10, com Jorge Corrula a falar abertamente sobre a polémica no programa ‘Alô Portugal’.

O ator começou por explicar as suas palavras: “Em primeiro lugar, porque a Sónia tem esta coisa de dizer que não conhece ninguém. Depois porque me saiu, foi uma piada como outra qualquer”, justificou.

Ana Marques e José Figueiras, apresentadores do formato das manhãs da SIC, apressaram-se a dizer que tudo não teria passado de uma má interpretação por parte de quem viu e até de Bárbara, algo que Corrula fez questão de negar. “Não foi nada mal interpretado [o comentário], eu queria dizer exatamente o que disse. É uma questão de gosto e foi uma piada”, explicou.

“Ela tem todo o direto de não gostar, tal como eu provavelmente não gostaria de ouvir alguém dizer ‘o Jorge é mau ator’. Tem todo o direito, mas todos nós temos o direito de dizer aquilo que queremos”, defendeu, por fim.

Leia Também: Bárbara Bandeira reage e diz ter sido "ridicularizada" por Jorge Corrula