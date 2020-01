Este domingo, dia 5, aconteceu mais uma gala do programa 'A Máscara', na SIC. Aqui vários concorrentes cantam cabendo ao júri a função de descobrir quem está por baixo do disfarce. Ora, conforme se pode ver pelas redes sociais, há um momento da gala em específico que está a gerar burburinho no Twitter. Em causa está um comentário de Jorge Corrula, que faz parte do júri, em relação a Bárbara Bandeira.

"Diria a Bárbara Bandeira", afirmou o ator. "Não é a Bárbara Bandeira. A pérola que não me leve a mal, mas a Bárbara Bandeira é melhor cantora", argumentou Sónia Tavares.

"Nota-se perfeitamente que a Sónia não sabe quem é a Bárbara Bandeira", rematou Corrula.

A cantora não ficou indiferente a este comentário respondendo ao mesmo na sua conta de Twitter.

"Então calma, um homem que eu não conheço de lado nenhum ridiculariza-me em plena rede nacional e vocês acham a maior piada do mundo, mas se eu levo isso para a brincadeira e publico uma fotografia engraçada dele tenho que crescer e aprender a aceitar críticas?", começa por referir.

"Nenhum de vocês faz ideia do que é ter que levar com as vossas opiniões não fundamentadas e ridículas. Desde os 14 anos que levo com gente que diz não gostar de mim e não faz ideia do porquê. Desde pequena que levo com ódio gratuito e não me posso defender", defende.

"A minha vida é uma constante chapada de luva branca, como se eu tivesse que provar alguma coisa a alguém, todo o santo dia. Tenho 18 anos, pago as minhas contas e vou fazer um coliseu de Lisboa. Por isso, shut the fuck up e tentem ser alguém na vida", conclui.

