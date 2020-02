No ano passado, Jordyn Woods protagonizou um dos casos polémicos do clã Kardashian/Jenner na sequência do seu envolvimento com Tristan Thompson, ex-namorado e pai da filha de Khloé Kardashian.

Por um tempo, ainda se pensou que as duas conseguiriam recuperar a sua amizade, mas tal não poderia estar mais longe da realidade.

Segundo a imprensa internacional, Kylie tem agora um novo grupo de amigos e Jordyn já se cansou de pedir desculpas.

"Ela [Jordyn Woods] já disse o que tinha a dizer... está a trabalhar. Não está a fazer muita coisa, mas tem estado ocupada", afirmou uma fonte à revista People.

