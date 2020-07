Jordana Brewster já avançou com os documentos para oficializar a separação de Andrew Form, com quem se casou há 13 anos. A atriz, de 40 anos, pediu o divórcio no dia 1 de julho, de acordo com o registo no tribunal de Los Angeles a que o Page Six teve acesso, esta quarta-feira.

Uma informação que chaga apenas um mês após a notícia de que o casal tinha "se separado em segredo" no início do ano. O Page Six destaca ainda que a separação foi de forma amigável.

O agora ex-casal tem dois filhos em comum, Julian, de seis anos, e Rowan, de quatro.

