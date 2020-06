Mais um divórcio no mundo das celebridades. Jordana Brewster, conhecida por fazer parte do elenco dos filmes 'Velocidade Furiosa', terminou o seu casamento de 13 anos com Andrew Form, revela a Us Weekly.

Os dois conheceram-se em 2005, nos bastidores do filme 'The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning', ficando noivos um ano mais tarde. O casamento acabou por acontecer em maio de 2007.

Em comum, Jordana e Andrew têm dois filhos: Julian, de seis anos e Rowan, de quatro.

Até ao momento, nenhum deles comentou publicamente o fim do enlace.

Leia Também: Apresentador Sean Hannity divorcia-se após mais de 20 anos de casamento