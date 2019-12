Jojo Todynho surpreendeu os seus seguidores de Instagram ao anunciar na manhã desta terça-feira, 17, que sofreu um aborto espontâneo.

"Estou calma porque estou à base de calmante. Vim de uma semana que me aconteceram muitas coisas. Eu ia contar no Natal, mas infelizmente não poderei dar esta notícia a vocês no Natal. Eu perdi um bebé", começou por revelar, dando conta de que a situação a deixou ainda com crises de ansiedade.

""Estou à base de calmantes (...) Estou até a tomar remedinhos de doida para acalmar, estou com os nervos aflorados", lamentou.

Mais tarde, numa nova publicação, Jojo voltou a abordar o tema: "Já estava a acostumar-me com o pensamento 'mãe', mas infelizmente nada é como queremos... não está a ser fácil para mim há algumas semanas e dias, mas Deus está sempre no controlo da minha vida. Gratidão", lê-se.

