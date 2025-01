A cantora Jojo Todynho, de 27 anos, vive agora uma nova vida.

A artista, conhecida por cantar músicas como 'Que tiro foi esse', fez uma cirurgia bariátrica há cerca de um ano e já perdeu 74 quilos até agora!

Nas redes sociais a cantora tem partilhado a mudança do seu estilo de vida. Jojo já fez também algumas cirurgias plásticas como lipoescultura e abdominoplastia.

No dia em que completou um ano da operação, a artista partilhou com os seguidores: "Hoje pesei-me e estou com 86 kg. Eu cheguei a 160 kg, mas antes de fazer a bariátrica eu estava a treinar. Perdi 15 kg e operei-me com 146 kg", confessou.



© Instagram - Jojo Todynho