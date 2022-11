Depois de ter publicado um vídeo onde aparece a assinar os papéis do divórcio, Jojo Todynho voltou a recorrer às stories da sua página de Instagram para confessar que este foi um momento difícil

"Assinei com dor no coração. Muito triste. Triste, não. Dececionada. Já chorei tanto nesta vida, já me dececionei tanto", começou por reagir.

"Muita vezes prefiro manter o silêncio, ter paz do que ter razão. Esse tem sido o meu lema, e não é fácil", acrescentou.

"O Lucas que vejo hoje não é o com quem me casei, não é o Lucas por quem um dia me apaixonei. Desejo-lhe coisas boas e procuro, cada vez mais, melhorar. Desejo-lhe toda a felicidade do mundo. Uma mulher quando toma a sua decisão, não tem quem a faça voltar atrás", destacou.

Antes de terminar, disse ainda: "Para celebrar este momento de muito aprendizado na minha vida, hoje renasce uma nova mulher, uma nova Jordana. E é por isso que hoje estou a fazer o 'Halloween Fantasy do Divórcio: A Festa'. Vou comemorar o meu renascimento".

De recordar que Jojo Todynho e Lucas Souza assumiram a relação em novembro de 2021. Um mês depois contaram que estavam noivos e o casamento aconteceu no início deste ano, em janeiro. A união chega agora ao fim.

