Johnny Depp, de 57 anos, perdeu a longa batalha em tribunal contra a ex-mulher, Amber Heard e ainda o jornal The Sun. A reputação do ator de Hollywood fica desta forma visivelmente afetada depois de ter sido provado que este agrediu a ex-mulher cerca de 14 vezes, revela o Daily Mail.

Apesar desta decisão, os advogados de Depp fizeram um comunicado a informar que não tinham ficado "surpreendidos" com a decisão.

Em julgamento ficou igualmente provado o vício que o ator tinha em álcool, cocaína e a sua vida frívola afetou seriamente a relação.

Tendo isto em conta foi considerado que o artigo do The Sun, onde eram tornadas públicas as agressões de Johnny Depp, era "substancialmente verdadeiro".

