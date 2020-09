Johnny Depp tem novo amor. A modelo alemã Sophie Hermann, estrela do reality inglês 'Made In Chelsea', e o ator estão a "conhecer-se melhor" desde o início deste ano, adianta o jornal The Sun.

O ator, de 57 anos, e a modelo, de 33, conheceram-se num hotel de luxo em Londres, o The Corinthia, e foi Sophie quem fez a primeira abordagem.

"Sophie deixou o seu número de telefone num pedaço de papel", cita a publicação, referindo que foi precisamente a "falar muito ao telefone" que a relação começou.

