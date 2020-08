Brad Pitt tem estado no centro das atenções depois de terem começado a surgir os rumores de que estará a viver um romance com a modelo Nicole Poturalski.

Já foram muitos os detalhes revelados pela imprensa internacional, mas as mais recente informações destacam que a jovem, de 27 anos, é casada e está numa relação "aberta".

Há oito anos que Nicole deu o nó com Roland Mary, com quem tem um filho em comum, de sete anos, diz o Daily Mail. No entanto, Roland não se importa com o namoro da mulher com o ator de Hollywood.

"Eles ainda são casados, mas podemos descrever esta relação como um 'casamento aberto'", disse um amigo sobre Poturalski e Mary.

"Ele foi casado várias vezes e tem cinco filhos", acrescentou ao falar de Mary, referindo que este "não tem ciúmes".

