O romance de Brad Pitt com a modelo alemã Nicole Poturalski continua na ordem do dia e, apesar do namoro já durar há largos meses, só agora começam a ser conhecidos alguns pormenores da relação - nomeadamente a forma como se conheceram. O jornal Daily Mail esclarece a curiosidade dos fãs quanto a esta questão.

O ator, de 56 anos, e a jovem, de 27, cruzaram-se pela primeira vez em agosto do ano passado, no restaurante Borchardt, em Berlim, que pertencia ao ex-marido de Nicole.

Algumas semanas depois, a modelo viajou até Los Angeles para realizar uma produção fotográfica e encontrou-se com Brad Pitt, dando início ao romance que perdura até hoje.

Atualmente o casal encontra-se de férias numa luxuosa propriedade do ator no sul de França.

