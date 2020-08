As mais recentes informações em relação a Brad Pitt davam conta de que o ator se encontrava num relacionamento com a modelo Nicole Poturalski. Ora, apesar de vários meios de comunicação terem noticiado isto como se tratasse de uma novidade, a verdade é que esta aproximação começou há nove meses, sem ninguém ter dado conta.

As provas foram apresentadas pelo jornal Daily Mail que revelou imagens que mostram Brad e Nicole naquilo que aparenta ser um encontro, num concerto de Kanye West, ainda em novembro de 2019.

Na altura, como apenas se falavam dos antigos relacionamentos da estrela, este 'pormenor' acabou por passar despercebido.

De momento, os dois encontram-se de férias no castelo do ator no sul de França.

