Johnny Depp voltou a subir a palco com Jeff Beck, o que a imprensa internacional considerou com uma confirmação em como o ator não irá estar presente na última audiência do julgamento com Amber Heard.

Esta segunda-feira, 30 de maio, o ator fez uma aparição surpresa no Royal Albert Hall em Londres. É referido que Johnny terá escolhido ir em digressão com Beck em vez de regressar aos EUA.

As alegações finais serão ouvidas hoje na Virgina.

Recorde-se que Johnny processou a ex-mulher, Amber Heard, exigindo uma indemnização de 50 milhões de dólares por difamação. Já Amber respondeu com um pedido de indemnização de 100 milhões de dólares.

