Johnny Depp parece ter decidido celebrar o fim do julgamento em tribunal no âmbito do processo conta a ex-mulher, Amber Heard, com um regresso aos palcos. O ator surpreendeu ao marcar presença, este domingo, 29 de maio, num concerto de Jeff Beck.

Johnny Depp surgiu em palco acompanhado pela sua guitarra para interpretar o tema 'Isolation'.

O espetáculo decorreu em Sheffield, Inglaterra, e as imagens que registaram a passagem do ator pelo palco estão agora a correr as redes sociais.

