Amber Heard anunciou, este domingo, o nascimento de filhos gémeos - Agnes e Ocean. A sua porta-voz tinha confirmado, no final de 2024, que a atriz norte-americana estava grávida, mas nunca foi revelado que esperava gémeos.

"O Dia da Mãe de 2025 será um dia que nunca esquecerei. Este ano, estou muito feliz por celebrar a conclusão da família que me esforcei por construir durante anos. Hoje partilho oficialmente a notícia de que dei as boas-vindas aos gémeos do grupo Heard. A minha filha Agnes e o meu filho Ocean estão a manter as minhas mãos (e o meu coração) cheias", anunciou nas redes sociais.

A atriz, de 39 anos, foi mãe pela primeira vez a 8 de abril de 2021, quando nasceu a pequena Oonagh Paige, fruto de uma gestação de substituição. "Quando tive a minha primeira filha, Oonagh, há quatro anos, o meu mundo mudou para sempre. Pensava que não podia explodir de alegria. Bem, agora estou a transbordar vezes três!", recordou a estrela de ‘Aquaman’ na publicação.

"Tornar-me mãe sozinha e nos meus próprios termos, apesar dos meus próprios problemas de fertilidade, foi a experiência mais humilde da minha vida. Estou eternamente grata por ter sido capaz de o escolher de forma responsável e ponderada. Para todas as mães, onde quer que estejam hoje e como quer que tenham chegado aqui, a minha família de sonho e eu estamos a celebrar convosco", concluiu.

Amber Heard mudou-se para Madrid, em Espanha, após o fim do processo legal contra o ex-marido, o também ator Johnny Depp. O controverso caso, recorde-se, envolveu acusações de agressões e difamações.

Leia Também: Johnny Depp praticamente irreconhecível em novo papel