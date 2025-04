Johnny Depp está praticamente irreconhecível no seu novo papal em 'Day Drinker', com estreia prevista para 2026. E os fãs não ficaram indiferentes à transformação do ator.

De acordo com o Daily Mail, a Lionsgate divulgou uma primeira imagem de Depp já com o visual adotado à nova personagem, exibindo os cabelos grisalhos, barba grisalha e lentes de contacto para que os seus olhos fiquem claros. De referir ainda que, na imagem, o ator aparece encostado a um balcão com um bebida na mão.

"O Johnny Depp a arrasar durante as filmagens de 'Day Drinker! Este filme vai ser incrível", comentou um internauta, cita o Daily Mail. "Quem diria que o Johnny Depp ficaria tão bem de cabelos e barba grisalhos", comentou outro. "Ele fica lindo", pode ainda ler-se entre as reações.