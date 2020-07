Foi com o "coração pesado" que John Travolta recorreu às redes sociais para reagir à morte da mulher, a atriz Kelly Preston, que perdeu a vida este domingo, dia 12, aos 57 anos, depois de dois anos a lutar contra um cancro da mama.

Logo após a imprensa internacional avançar com a notícia, o ator homenageou a companheira de longa data, deixando também palavras de agradecimento a todas as instituições e equipas médicas que colaboraram durante o processo.

"Ela travou uma luta corajosa com o amor e o apoio de muitos. A minha família e eu seremos eternamente gratos aos médicos e enfermeiros do MD Anderson Cancer Center, todos os centros médicos que ajudaram, bem como os muitos amigos e entes queridos que estiveram ao seu lado. O amor e a vida de Kelly serão sempre recordados", afirmou.

"Vou retirar-me algum tempo para apoiar os meus filhos, que perderam a mãe, por isso perdoem-me antecipadamente se não tiverem notícias nossas durante algum tempo", rematou.

Kelly Preston deixa dois filhos, Ella, de 20 anos, e Benjamin, de nove, frutos do casamento com o ator, com quem subiu ao altar em 1991.

