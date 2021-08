John Travolta sempre se revelou bastante aberto na hora de falar da morte da mulher, Kelly Preston, com o filho, Ben, de 10 anos.

À conversa com Kevin Hart no programa 'Hart to Heart', o ator, de 67 anos, abordou o assunto, lembrando a companheira que perdeu a vida no ano passado após uma luta contra o cancro da mama.

"Ele disse uma vez, 'Como a mãe já morreu, tenho medo que morras também'", descreveu Travolta.

"Eu disse, 'Bem, é uma coisa muito diferente'. E expliquei as diferenças sobre a minha longevidade e a vida limitada dela. Eu disse, 'Mas sabes, Ben... sempre amaste a verdade e vou contar-te a verdade sobre a vida. Ninguém sabe quando vai ou quando fica'", sublinhou.

"O teu irmão [Jeft] foi aos 16 anos. Demasiado jovem. A tua mãe aos 57. Também muito cedo. Mas quem pode dizê-lo? Eu posso morrer amanhã. Tu podes. Qualquer pessoa pode. Por isso vamos olhar para esta parte da vida. Não sabes exatamente. Apenas fazes o teu melhor para viver o máximo possível", relatou.

Recorde-se que Travolta e Preston casaram-se em 1991. Para além de Ben, os dois tiveram mais uma filha, Ella, de 21 anos e Jeft, que morreu aos 16 anos em 2009 com um ferimento depois de ter batido com a cabeça na banheira.

