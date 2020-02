Joaquin Phoenix foi um dos grandes vencedores da cerimónia dos Óscares 2020. O ator venceu o prémio de Melhor Ator pela sua participação no filme 'Joker' e destacou-se em palco pela forma como conduziu o seu discurso.

Deixando de lado agradecimentos ou menções ao filme que lhe valeu o prémio, Phoenix focou-se, uma vez mais, em apelar à defesa de causas em que acredita e para as quais pretende lançar autênticos alertas.

Na defesa pelo “melhor da humanidade”, este encontrou ainda espaço para destacar a sua visão vegan do mundo. Ideais que voltaram a ficar bem claros no decorrer da noite, com o ator a trocar a after party dos Óscares por um momento romântico com a namorada num restaurante de hambúrgueres vegan.

Ainda com as roupas glamorosas da gala, já que apenas houve tempo para trocar os saltos altos por uns confortáveis ténis, Phoenix e Rooney Mara foram fotografados a comer um hambúrguer vegan numa pequena cadeia de restaurantes de Los Angeles. Um momento feliz de descontração, espelhado nos sorrisos rasgados que saltam à vista nas imagens. Entre o casal surge ainda a estatueta ganha na gala, ou não fosse ela o símbolo de uma noite de Óscares.