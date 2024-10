Seja por defesa das causas animais, por questões relacionadas com sustentabilidade, ou até de saúde, a dieta totalmente vegetal é cada vez mais falada e mais difundida.

Por vegan entende-se quem não come nada de origem animal, mas também não usa peles de animais no vestuários, ou até produtos com lã ou cera de abelha.

Várias são as celebridades que adotam este estilo de vida, umas desde muito jovens, outras mais recentemente.

Do casal Joaquin Phoenix e Rooney Mara, a Billie Eilish, Pamela Anderson e Bryan Adams, conheça 17 celebridades vegan. Carregue na galeria.

