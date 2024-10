Joaquin Phoenix esteve presente no podcast 'Talk Easy' com Sam Fragoso, no qual falou do seu último filme 'Joker: Loucura a Dois', que estreou esta quarta-feira, 2 de outubro, nos cinemas portugueses.

Porém, o famoso ator gerou alguns rumores acerca do seu relacionamento com Rooney Mara ao se referir à mesma como "sua esposa".

Parece que Phoenix se 'desbocou'. Agora, os fãs acreditam que o casal, noivo desde 2019, terá trocado alianças em segredo.

Não terá sido a primeira vez que Joaquin Phoenix se refere a Mara como sua esposa, apesar de nenhum casamento oficial ter sido confirmado. Em 2020, o ator recebeu o Óscar de Melhor Ator, depois da sua atuação no primeiro filme do 'Joker'. Questionado sobre o seu discurso na altura, Phoenix afirmou que se inspirou "na sua mãe e na sua esposa"... ups.

Na conversa com Sam Fragoso, o ator confirmou que Rooney Mara era a "esposa" a quem se referiu. Porém, quando questionado sobre uma possível troca de alianças, Phoenix permaneceu calado.

O casal conheceu-se em 2016, quando coprotagonizou o drama histórico, Maria Madalena. Logo de seguida, começaram a namorar. Mais tarde, em 2017, Phoenix e Mara revelaram acidentalmente que estavam a morar juntos.

Dois anos depois, ficaram noivos em segredo em 2019, dando, em 2020, as boas-vindas ao primeiro filho, River. Em fevereiro deste ano, o casal anunciou que estavam à espera de um segundo bebé.

