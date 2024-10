"Pesado": foi desta forma que Iva Domingues definiu o novo filme 'Joker: Loucura a Dois', protagonizado por Lady Gaga e Joaquin Phoenix.

"Provavelmente muita gente não vai apreciar a escolha do realizador, ao apostar numa espécie de musical… mas para mim, faz muito sentido, naquela loucura a dois!", realça a apresentadora, amante de Hollywood.

"Será certamente difícil para muitos, que não vão ao cinema com a disposição suficiente, para entender a dor subjacente ao tema da doença mental, da desumanização que fazemos enquanto sociedade, quando olhamos para estas pessoas sem a mínima empatia, as encaramos como algo que nos é distante, desconfortável e as julgamos, e enfiamos em 'guetos' numa total falta de amor, e compaixão pelo outro, o mais frágil", reflete.

Na visão da comunicadora, a prestação de Phoenix foi melhor do que no primeiro filme no qual deu vida à icónica personagem.

"O realizador Todd Phillips vai sem receio, bem fundo no tema doença mental. Há cenas dilacerantes. Só dá vontade de entrar no ecrã e cuidar", completa.

