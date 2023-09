Depois de quatro anos a viver em Paris com a família, o príncipe Joaquim da Dinamarca, o filho mais novo da rainha Margarida, mudou-se agora para o outro lado do oceano e começou esta sexta-feira, dia 1 de setembro, a trabalhar em Washington, nos Estados Unidos, no Ministério da Defesa, mais concretamente na indústria de defesa na Embaixada da Dinamarca.

Foi à porta do seu novo local de trabalho que falou com os jornalistas, contando como está a ser a adaptação à nova vida.

"Não é fácil mudar de continente. Paris foi a nossa segunda casa e a Europa é a Europa. Sabemos disso. Isto é algo completamente diferente", começou por dizer, diante dos microfones do canal dinamarquês TV2. “Tivemos alguns desafios e ainda temos muito que fazer em termos de mudanças, mas as crianças começaram a escola na segunda-feira e estão encantadas. Tudo lhes parece interessante e já fizeram novos amigos", assegura, referindo-se aos dois filhos mais novos, o conde Henrik, de 14 anos, e a condessa Athena, de 11, frutos do seu atual casamento com a princesa Marie.

Além disso, o príncipe acrescenta ainda que a mulher se sente "como peixe na água", uma vez que para ela viver nos Estados Unidos não é uma novidade. Durante os tempos de faculdade estudou ali alguns anos, primeiro em Boston e depois em Nova Iorque.

Sobre a hipótese de regressar à Dinamarca, Joaquim não afasta essa hipótese, mas não será algo nos planos da família para os próximos tempos. "A Dinamarca é a nossa base, o nosso lar. Mas acabámos de começar aqui, pelo que não é algo em que pensemos atualmente", concluiu. O contrato de trabalho do príncipe em Washington é de três anos, com possibilidade de prorrogação.

