Mesmo afastado família - quer pela distância, uma vez que vive nos Estados Unidos, quer pela relação, depois de desavenças - o príncipe Joaquim não perdeu o seu lado mais real, pelo contrário.

Prova disso foram os novos retratos oficiais do filho mais novo da rainha Margarida e da mulher, Marie, que foram revelados pela Casa Real da Dinamarca nas redes sociais.

As fotografias foram captadas no dia 1 de janeiro, antes da celebração da gala de Ano Novo no Palácio de Amalienborg.

"É tradição fazer novos retratos oficiais dos membros da família real com intervalos regulares", revelou a Casa Real.

Note-se que a relação entre o príncipe Joaquim e a restante família foi afetada após a mãe, Margarida II, ter retirado os títulos de príncipe/princesa aos filhos de Joaquim, tornando-os condes pouco antes de abdicar do trono. A decisão foi tomada com o objetivo de diminuir o núcleo sénior da família.