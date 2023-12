Foi na passada quarta-feira, dia 13 de dezembro, que a família de José Raposo celebrou o aniversário do pequeno Matias, filho de Ricardo Raposo e Rita.

Depois de o avô 'babado' ter assinalado a data no Instagram, desta vez foi João Soares, viúvo de Maria João Abreu, quem decidiu destacar o aniversário do menino na rede social.

"Esta semana, o meu neto Matias fez anos. Oito anos! Desde há uns tempos, habituei-me… ou melhor, desabituei-me de postar coisas no momento, de forma desenfreada e por vezes, quase obrigatória. Passei a saboreá-lo melhor, com toda atenção e dedicação. E depois, só depois é 'se' depois, publicar algo sobre. Foi o que fiz. E hoje, com calma, apeteceu-me. Matias, neto meu, nosso neto, parabéns", começou por escrever numa publicação feita este domingo.

"E como o digo todos os anos: Que o mundo te sorria; Que a dor te seja poupada; E a felicidade merecida; E obrigado por me deixares ser avô. Teu. Amo-te! Hoje e sempre. E para sempre. Estamos a olhar por ti! Sempre", completou.

De recordar que Rita e Ricardo Raposo - filho de José Raposo e Maria João Abreu - são ainda pais do pequeno Noah.

