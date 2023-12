José Raposo usou a sua conta no Instagram para assinalar uma data muito especial.

Um dos seus netos, Matias, celebrou na última quarta-feira, dia 13 de dezembro, o seu oitavo aniversário, uma data que o ator assinalou nas redes sociais com a partilha de imagens com o menino quando este era ainda bebé e também do jantar de aniversário em família, no qual também esteve presente João Soares, viúvo de Maria João Abreu.

"O meu Matias! O meu gordo! O meu neto! Fez oito anos na quarta-feira, dia 13! E eu amo-o muito! E desejo-lhe o melhor que este mundo lhe possa dar! Parabéns, meu amor! PS: na foto, o Matias é o gordo de castanho, o gordo de verde é o mano, outro amor meu!", escreveu o ator, na legenda das imagens.

