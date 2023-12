Portugal despediu-se de António Feio a 29 de julho de 2010 e por fazer ficaram inúmeros projetos com os quais, seguramente, todos nos iríamos rir. O ator tinha apenas 55 anos quando morreu, vítima de um cancro no pâncreas contra o qual lutava há vários meses.

Ontem, dia 6 de dezembro, António Feio celebraria mais um aniversário e quem não deixou passar a data em branco foi José Raposo, o amigo e colega de profissão que fez questão de recordar o ator.

"O António Feio ontem faria 69 anos! Deixou-nos muito cedo… O António foi o meu primeiro encenador, numa peça infantil no Teatro Ádóque, onde eu tinha ficado por audição. Depois fizemos uma revista, e ele era danado para a brincadeira! Segurava-me antes de eu entrar num bailado/cómico da Magda Cardoso, e eu entrava tarde; escondia-me os papelinhos onde eu apontava tudo o que fazia; fazia 'trinta por uma linha'! Saudades do seu humor inteligente, da sua generosidade, do seu talento! Para que a memória perdure", fez notar José Raposo. Veja abaixo.

