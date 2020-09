Teresa Guilherme regressa ao pequeno ecrã com a apresentação da nova edição do 'Big Brother', que estreia na TVI a 13 de setembro, e esta sexta-feira partilhou com os seguidores que vai dar continuidade a uma tradição que começou na 'Casa dos Segredos'.

A anfitriã voltou a eleger a arte do designer João Rôlo para as galas de domingo. Os seus visuais ficarão então a cargo do estilista português e o da primeira emissão já está a ganhar forma.

"O vestido da gala de abertura do Big Brother é simplesmente... maravilhoso! Obrigada João", afirmou Teresa Guilherme nas suas redes sociais.

