A poucos dias de se tornar pai, João Paulo Sousa vive um período de luto. O apresentador perdeu recentemente a avó e recebeu a notícia enquanto estava a trabalhar.

Na emissão da passada sexta-feira, dia 17 de fevereiro, do programa da SIC 'Júlia', João esteve à conversa com Fátima Lopes, com quem apresenta 'All You Need Is Love', e foi aí que contou tudo o que aconteceu no último 'Domingão'.

"Esta história vai-me custar um bocadinho contar, mas quero mesmo partilha-lá. Eu não tinha noção do impacto que ela teve até há dois dias e acho que pode ter muito impacto nas vidas das pessoas", começou por dizer o apresentador.

"A minha avó faleceu esta semana. Eu recebi a notícia [quando] estava a fazer o 'Domingão'", contou João.

O apresentador relatou ainda que faz questão de manifestar regularmente o carinho que sente pelas pessoas próximas, tendo definido uma regra com a esposa, Adriana Gomes: "Não se desliga o telefone nunca sem dizer 'amo-te muito' um ao outro. Não dá e não quero deixar de fazê-lo porque não sei o que pode acontecer a seguir".

