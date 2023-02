João Paulo Sousa foi convidado para ir ao programa 'Casa Feliz', na SIC, apresentado por João Baião e Diana Chaves. Mas antes de entrar em estúdio, o comunicador da SIC não resistiu em ir ao camarim de Diana e revelar um 'segredo' por esta guardado.

"Diana Chaves, como fica a nossa amizade depois disto?", questiona João, em tom de brincadeira.

Entretanto, contextualiza: "Hoje vou à 'Casa Feliz' e estou aqui no camarim da Diana Chaves porque deixei cá a minha roupa. Decidi fazer um teste à minha amizade com a Diana. Não leves a mal, ok?".

"Gostava de vos mostrar que Diana Chaves usa chinelos de unicórnio", afirma, mostrando os referidos chinelos e não contendo o riso.

Veja na galeria o divertido vídeo.

Leia Também: Oficial! 'All You Need Is Love' já tem data de estreia