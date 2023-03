Cerca de dois meses depois de ter sido pai pela primeira vez, João Paulo Sousa vai lançar o seu primeiro livro.

O apresentador deu as boas-vindas ao bebé Leonardo no passado mês de fevereiro e agora, em abril, vai dar a conhecer a sua obra.

Na despedida de março, esta sexta-feira, dia 31, João Paulo Sousa publicou uma nova fotografia no Instagram em que aparece com o filho e disse: "O resumo de 2023 até agora. Fevereiro fui pai Em abril sai o meu 1.º livro. Plantar árvores, isso já fiz a vida toda porque nasci no campo e fui obrigado".

