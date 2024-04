É já amanhã que chega à TVI 'A Sentença', o novo programa do canal que é uma dupla estreia. Se por um lado o formato é completamente novo para a estação, por outro, também se assume como o primeiro desafio de João Patrício no papel de apresentador.

O realizador tornou-se uma das peças-chave do canal ao lado de Fátima Lopes, durante as tardes. No 'A Tarde É Sua', trabalhou sempre atrás das câmaras e era um dos grandes apoios da apresentadora que, mais tarde, seguiu para a SIC.

Ainda assim, João também passou pela SIC, mas num período diferente. Mudou-se para o canal de Daniel Oliveira com Cristina Ferreira, onde assumiu o cargo de coordenador de conteúdos d'O Programa da Cristina', e depois voltou com a comunicadora para a TVI, onde se tornou diretor executivo de Entretenimento e Ficção.

Agora, são poucas as pessoas que mandam mais do que João Patrício na TVI. Tem poder de decisão nos programas do canal e é nele que Cristina mais confia nos seus projetos de maior relevância, como foi o caso do recente 'Dança com as Estrelas', que foi realizado precisamente por João.

Anos depois de ter recusado um convite da SIC para ser apresentador, João Patrício aceita este novo desafio por considerar que o mesmo tem uma vertente de "serviço público". 'A Sentença', um formato semelhante ao 'O Juiz Decide', é exibido já esta segunda-feira, após o 'Jornal da Uma', e até lá pode ver na galeria algumas fotografias do novo apresentador da TVI.