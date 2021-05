João Mota deu uma entrevista a Daniel Oliveira, durante o programa 'Alta Definição', na qual recordou a sua experiência enquanto concorrente do reality show da TVI - 'Casa dos Segredos', em 2011.

"Foi uma mochila pesada para mim, mas tive de a carregar. Todo esse percurso deu-me força. Essa mochila foi com algum preconceito, mas eu percebo, porque as coisas não são fáceis e tens de trabalhar por elas", começou por referir.

"Eu também tive sorte. Tive sorte de encontrar as pessoas certas.(...) A certa altura também tive de tirar um pouco do peso dessa mochila para desfrutar com os meus colegas. Desfrutar da minha vida", nota.

Posteriormente, nota: "Deu-me muita consciência daquilo que sou enquanto ser humano, daquilo que sou capaz. Do que preciso de me tornar enquanto homem para atingir os meus sonhos, objetivos".

João revela que se inscreveu por "um ato de impulso", uma vez que à época encontrava-se bastante "infeliz" com a sua vida. "Quando saio, aí é que foi a verdadeira experiência cá fora. Tive duas semanas sem saber o que ia fazer à minha vida. (...) Claro que se hoje voltasse atrás faria as coisas de uma forma diferente", termina.

