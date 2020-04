João Manzarra está no centro das atenções desde que, na noite desta terça-feira, surpreendeu tudo e todos com um 'visual' insólito no direto de Bruno Nogueira. O propósito era deixar o comediante boquiaberto, mas o invulgar corte de cabelo acabou por deixar os milhares de espectadores do direto igualmente chocados.

Sem confirmar se rapou mesmo o cabelo ou se se trata de uma brilhante caracterização, Manzarra assumiu o look com toda a confiança.

Durante a tarde de hoje foi mesmo exibi-lo na localidade onde vive, em Ferrel (Peniche), e acabou por registar uma fotografia com um dos vizinhos.

Ora veja.

