Ao longo da quarentena, milhares de pessoas acompanharam diariamente os vídeos em direto que Bruno Nogueira foi fazendo através da sua conta de Instagram e nos quais entrava em contacto com outras personalidades. Uma delas foi João Manzarra. Esta quarta-feira, dia 20, o apresentador e comediante falou precisamente sobre o assunto através de um texto que emocionou os fãs.

"O Instagram imortaliza existências de uma aparência feliz onde o fracasso é um elemento ausente. Esta negação do real ficou exposta com o abalo da chegada da pandemia. É neste lugar de carência do efémero e de autenticidade que o Bruno liga ao Markl. O vazio, acentuado pelo estado em que vivemos, começa a ser preenchido por inquietação, risos, choro, desabafos, zangas, amizade, expressões artísticas e um importante apontar de dedo ao 'chico espertismo'. Um contraste de emoções que revela a imperfeição própria da vida", começou por dizer.

"Era para este espaço de sinceridade que o Bruno nos foi convidando, a assistir e a participar, com a promessa de que tudo o que acontecia ficava ali. Olhos nos olhos, sem medo da palavra 'c***' ou da conjugação do verbo amar. A proximidade estimulou a empatia e permitiu a satisfação de constatar que de perto ninguém é normal", sublinha.

"Foi necessário quase um trabalho diário, de estratégia e resiliência para conseguir estar à altura, surpreendê-lo e, em casos extremos, ligar ao advogado. Uma partida de xadrez sem xeque-mate em que praticamente toda a comunicação acontecia na espontaneidade do direto. Mas o desafio de superação empurrava-me sempre para estados de felicidade. O 'Bicho' acabou por ser o melhor abraço que nesta altura, nós todos, poderíamos dar. Adoro-vos e ao Bruno também, mas isso ele já está careca de saber", disse ainda.

