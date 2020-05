Na sexta-feira, dia 15, o país viveu uma das noites mais memoráveis do ano. Tomou lugar o último episódio de 'Como é que o bicho mexe?', o programa de Bruno Nogueira que se tornou viral nas redes sociais, e esta última emissão foi especial: Deu-se pelas ruas de Lisboa, terminando no Coliseu.

Reuniram-se 174 mil pessoas no Instagram para ver a despedida dos diretos que fizeram companhia aos portugueses durante dois meses, neste tempo de quarentena.

Uma noite de grandes emoções que mereceu o aplauso público não só do país como do núcleo próximo de Bruno Nogueira.

Nas redes sociais, a mulher do comediante, Beatriz Batarda, assinalou o final arrebatador deste 'ritual' com uma rara homenagem nas suas redes sociais, na qual expressa a sua admiração por este feito do humorista.

"Bendito seja esse teu espírito visionário que reflecte tão bem o papel da comédia nas nossas vidas", lê-se na legenda de uma fotografia de Bruno Nogueira, partilhada no Instagram de Beatriz.

Vale referir que no penúltimo episódio de 'Como é que o bicho mexe?' Bruno Nogueira revelou que "prometeu" à filha mais nova voltar com o formato. Contudo, não se comprometeu com uma data de regresso.

