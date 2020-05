Após 'recuperar' de toda a alegria vivida no último episódio de 'Como é que o Bicho Mexe?', que aconteceu na passada sexta-feira, 15 de maio, Bruno Nogueira decidiu deixar uma palavra de carinho a todos os que o acompanharam.

"O pudor de escrever sobre dias bonitos tem razão de ser: nunca ficará à altura. A alegria esconde-se disto tudo, e resiste a ser trocada por palavras. É acto falhado. É portanto teimosia minha correr esse risco, e tentar. Quando saí de casa para festejar o último episódio do 'Como é que o bicho mexe' na rua, nunca imaginei que quando voltasse à cama estaria do avesso. Havia coisas programadas para o fim, mas pouco ou nada para o percurso. Tudo o resto era incógnita. A tal incógnita fez-se primavera e deu-me a melhor maneira que tinha de vos dizer até já: ver-vos e ouvir-vos. Tantos, e tão generosos", começou por escrever esta segunda-feira, 18 de maio, na sua página de Instagram, onde transmitia os famosos diretos que acompanharam os portugueses durante a quarentena.

"E quando precisava de descer uns furos à terra, olhava para o lado e estava lá o Miguel, amigo desde que eu tinha 18 anos e tentava com tudo ter voz própria, que me acompanhou de mota no trajecto todo até ao Coliseu, e pensava no espanto que a vida ainda sabe dar", acrescentou, recordando a noite mágica que viveu.

De seguida, aproveitou também para agradecer a todos os outros nomes que também fizeram parte deste serão, marcado sempre para as 23h.

"Juntar pessoas boas e com talento é ainda e cada vez mais o que me faz sentir a alegria dos dias bons. Por isso e por muito mais, obrigado ao Albano, à Beatriz, à Inês, à Mariana, à Jéssica, ao Nuno, ao Ljubomir, ao Salvador, ao Quadros e ao Manzarra. Que bom que foi ter-vos em minha casa estes dias todos. Obrigado por subirem a parada, por acreditarem e confiarem. Ao Markl e ao Filipe agradeço acima de tudo a amizade e a irmandade que finta o sangue. O salto para o escuro que aceitam dar, mesmo sem saberem de que é feito o chão", destacou.

Palavras que chegam com uma fotografia da vista que acompanhou Bruno Nogueira durante todo o 'Bicho'.

"Por fim, esta foi a minha vista durante os dois meses em que fiz o 'Bicho' no escritório. É uma videira com décadas de vida, oferecida pelo meu pai. Começou a dar folha nos primeiros directos, hoje já está cheia de promessas de uvas. Ela lá sabe o que faz. Estou agora sentado na cadeira que teima em chiar, com o copo de vinho de sempre, mas sem amigos para brindar. Enquanto ouvia na sexta-feira as mais comoventes manifestações de agradecimento que alguma vez tive até hoje, pensava na ironia disto tudo, e no quanto me ofereceram também vocês que estiveram sempre às 23h a brindar comigo. Este escritório nunca esteve tão vazio, mas deixem que vos confie um segredo: nunca tive uma família tão grande como tenho agora", relatou.

A publicação termina ainda com uma mensagem de esperança perante a pandemia da Covid-19. "Obrigado a todos. E acreditem: vai mesmo correr tudo bem".

