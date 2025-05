Chega hoje, dia 7, aos ecrãs da RTP1 a série 'Ruído', de Bruno Nogueira. Alertando para a estreia, o comediante aproveitou para fazer uma reflexão sobre este trabalho, revelando-se grato pela equipa que o acompanhou e tornou a série possível.

"A liberdade criativa e o tempo para a usar são duas coisas que me espantam sempre como se fossem a primeira vez", afirmou na sua página de Instagram.

"Aos atores, argumentistas e realizadores que fizeram parte deste projeto: muito obrigado pela vossa confiança e dedicação. O talento dos outros é uma coisa que me comove e que me contagia de entusiasmo. A toda a equipa técnica, realização e produção: obrigado pela paciência e profissionalismo. Não fossem vocês e isto tudo ainda era um parágrafo no meu caderno de notas. Se houvesse um segredo, talvez fosse o de estar sempre rodeado de pessoas com os valores certos e com ganas de fazer acontecer. O talento só por si pode saber a pouco", continua.

"Um agradecimento especial ao José Fragoso, diretor de programas da RTP e cúmplice de algumas das coisas mais felizes do meu trajeto profissional, por me continuar a provocar estas descobertas. Estar sem pé pode ser o princípio de uma coisa bonita", diz ainda.

"Estou feliz e aliviado por finalmente dar espaço a esta série. Estávamos os dois a precisar, eu e ela. Foi um parto demorado, começou há um ano e acabou há uns dias. A sorte que é ter uma ideia e vê-la a acontecer à minha frente, tudo numa vida. Tenho muita sorte, é o que vos digo", completa.

