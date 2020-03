A semana d'O Programa da Cristina' tem contado com vários desafios lançados a muitas cara conhecidas nacionais. E depois do casal Bárbara Bandeira e Kasha terem cumprido a proposta de Cristina Ferreira, foi a vez de João Manzarra e a mãe, Célia, de se aventurarem.

Ambos foram desafiados a fazer uma coreografia, apenas com as mãos, viral nas redes sociais.

Após terem alguns minutos para treinar, exibiram em direto o resultado final. Momento que foi já partilhado na página oficial de Instagram d'O Programa da Cristina'. Veja no vídeo da galeria.

