"Furei um pneu a 55 quilómetros depois de Rio Colorado direção a sul". Foi com estas palavras que João Manzarra começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, onde fala das peripécias durante as férias numa caravana.

"Cinco horas e trinta da tarde molhadas pela chuva, o pneu esquerdo da mini rodante fura e salto do carro com um esperançoso pneu do carro e macaco. Solto o atrelado do carro e no processo de o levantar, por não ter as rodas calçadas, este descai, o macaco torce e a caravana fica numa posição que torna impossível fazer sozinho qualquer reparação.

Preciso de ligar para algum tipo de socorro mas não tenho rede. Afasto-me alguns quilómetros para procurar um fraco sinal de rede com escuridão a aparecer. Ligo para todos os mecânicos das redondezas e nenhum podia ajudar de momento. Tento contactar o seguro do carro antevendo o que se seguirá", contou, referindo que esteve "cerca de três horas" a tentar contactar o seguro, que lhe disseram que a assistência em viagem poderia demorar "entre três a 8 horas a chegar ao local".

"Neste momento decido deixar o atrelado sozinho na estrada e vou de carro até à vila mais próxima procurar auxílio. O senhor da estação de serviço liga para umas quantas pessoas e finalmente encontra um senhor que me pode ajudar. Combino com o Senhor Luís no local mas infelizmente o macaco que trouxe consigo não cumpria serviço. Prometeu passar de manhã com melhor ferramenta. Eu não fumo e de repente apeteceu-me um cigarro.

Decidi esperar ou pelo Luís, ou pela assistência. Sou acordado de uma soneca ao volante, às 4h45 da manhã pela assistência. Há uma primeira tentativa de colocar o atrelado no reboque, mas a ação era impossível sem causar grandes danos. Tentamos então mudar a roda no local novamente, com novo macaco miserável, mas com a ajuda de pedras, um grelhador que tinha comprado nesse dia e uns mini barrotes de madeira lá se conseguiu levantar o suficiente para trocar o pneu. Foi aí que descobri que o pneu do carro não serve na caravana. Pago aos senhores e boa noite", relatou.

"O plano passa a ser deixar a caravana no lugar e levar o pneu furado para remendar. Correu bem, trouxe pneu cheio e o senhor Luís para me ajudar. A operação correu magnificamente bem mas quando me faço à estrada vejo pelo retrovisor fumo a sair do atrelado. O eixo das rodas torceu e tinha o pneu em contacto com a estrutura", continuou.

"Neste momento de desespero olho para trás e tenho um senhor gigante para todos os lados e o seu filho de igual dimensão a vir na minha direção. Perguntam-me se preciso de ajuda e a verdade é que precisava muito. Disseram que iam até à cidade procurar quem me ajudasse. E assim foi, no espaço de uma hora aparece Jorge, serralheiro, que faz arranjo provisório no local para levar o atrelado até à sua oficina para me endireitar a situação. 24 horas em missão pneu. E a vosso dia? Como foi?", partilhou, por fim.

