João Manzarra adotou um burro e deu-lhe o nome de "Bruninho" em homenagem a Bruno Nogueira, como o apresentador contou no direto de 'Como É Que o Bicho Mexe?', na noite desta quarta-feira.

Um dia depois, esta quinta-feira, Manzarra decidiu apresentar o novo amigo aos fãs, tendo publicado uma fotografia na sua página de Instagram onde aparece ao lado do mesmo.

"Este é o Bruninho. Todas as horas da vida dele foram presas a uma corda num descampado com as respectivas carências. A vida dele agora é boa. Foi resgatado pelo incrível Ricardo da Amorempatia - Associação (passem lá para conhecer a história) e adoptado esta semana", escreveu, como já tinha contado no direto com Bruno Nogueira.

De seguida, destacou o gesto de Nuno Markl que se ofereceu para, juntamente com a namorada, colorir a nova casa de Bruninho.

"Gosto muito dele e do que representa, a possibilidade de uma vida boa para todos os que sentem. Além de quem o salvou agradeço ao meu querido vizinho João pelo espaço que lhe cedeu, ao Nuno Markl pela disponibilidade para colorir o abrigo e ao Bruno Nogueira pelo ser admirável que é. O Bruninho fica ao meu cuidado mas há outros a precisar de generosidade. Passem em Amorempatia - Associação", rematou.

