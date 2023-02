João Maneira, ator que integra a nova novela da SIC - 'Flor Sem Tempo' - foi convidado de Júlia Pinheiro no programa desta quinta-feira, 9 de fevereiro. O artista, de 27 anos, lembrou a fase mais complicada por que passou recentemente, ao ver-se sem trabalho durante mais de um ano.

"É sempre complicado, porque trabalhamos com a nossa imagem e nunca me tinha acontecido. Nunca tinha tido esta noção de que realmente custa a vida. Nunca tinha tido a necessidade de ter de procurar, e procurar, e procurar para conseguir trabalho", reflete.

"Pensamos que fizemos alguma coisa, ou que alguém deixou de gostar de nós ou que já não somos bons, que já não temos esse espaço que tínhamos antes. Também foi um bocadinho dramático demais este pensamento que tive", faz ainda saber, confessando que chegou a lidar com uma "crise existencial".

Durante o tempo em que esteve afastado da representação, João Maneira lidou ainda com um outro problema pessoal: a separação dos pais. No entanto, o artista optou por dar a volta à situação abrindo um negócio em parceria com a mãe numa plataforma de transporte de passageiros.

Para além disso, juntos planeiam igualmente apostar na criação de um glamping no Alentejo, num terreno que pertencia à avó.

