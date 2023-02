Elma Aveiro mostrou-se triste nas redes sociais esta quinta-feira, dia 9 de fevereiro. Em causa está a morte de um amigo que considerava ser "como um avô".

"Estou tão triste, mas por si, que tanto me dizia para ser feliz, vou ser e vou fazer de tudo para ficar orgulhoso. Até breve, amo-o muito e amarei sempre. Jamais o esquecerei", começou por escrever a empresária.

Na story seguinte, Elma acrescentou: "Estou chocada que partiu, nem me disseram nada e não consegui me despedir, enfim, guardo-o para sempre no meu coração. A pessoa maravilhosa que sempre foi para mim, amava-o como se meu avô fosse. Aprendi tanto consigo. O que me conforta é saber que você tanto queria ir para perto da sua amada, pronto já está, descanse em paz Sr. Gabriel".

